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Количество жертв пандемии удвоилось за 16 дней до 200 000
26.4.2020 01:12
Фото: livejournal.com
Число жертв пандемии новой коронавирусной инфекции на планете по состоянию на 25 апреля превысило 200 тыс. человек, удвоившись в течение шестнадцати дней, сообщает агентство Reuters. Согласно подсчетам, которые продолжает вести мониторинговый центр Университета Джона Хопкинса, указанного уровня количество погибших от COVID-19 достигло чуть раньше.
По данным агентства, до того, как были официально подтверждены сведения о 100 тыс. смертельных исходов, ранее потребовался 91 день.
Американский университет Джонса Хопкинса, обобщающий статистику со всего мира, которая поступает из официальных источников, сообщает о том, что в мире за сутки умерло еще 5584 заболевших COVID-19. В общей сложности количество жертв пандемии на сегодняшний день достигло 201 508 человек.
Ранее стало известно о том, что в России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом. При этом почти половина заразившихся не имеют симптомов, сообщили представители федерального оперштаба.
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