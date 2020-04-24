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В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
14:31
Фото: defense.gov
Почти половина заразившихся не имеют симптомов, сообщили представители федерального оперштаба.
По официальным данным, за последние сутки было 5966 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Подтверждены тесты, которые сдавали жители 83 регионов РФ, указано в сообщении. При этом 2915 (48,9%) человека проверялись как контактные и не имели никаких симптомов, характерных для заболевания.
На территории различных регионов ранее были усилены ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, власти объявили о режиме самоизоляции и выразили готовность внедрить системы контроля передвижения граждан, которые будут работать с использованием спецпропусков и QR-кодов.
Накануне вспышка коронавируса была выявлена в пермской больнице РЖД. Очаг заражения локализовали в одном из учреждений компании «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
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