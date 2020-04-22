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В РФ более 20 регионов внедрят федеральную платформу для цифровых пропусков


06:11
В РФ более 20 регионов внедрят федеральную платформу для цифровых пропусковФото: bfm.ru

Власти более двадцати регионов РФ намерены внедрить на своей территории федеральную платформу для оформления цифровых пропусков, передает ТАСС.

Первыми к ней будут дополнительно подключены Костромская, Тульская, Ярославская и другие области ЦФО - в общей сложности семь регионов.

На территории двадцати одного региона нашей страны в ближайшее время предполагается внедрить федеральную платформу, которая будет использоваться работодателями для оформления цифровых пропусков, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В ведомстве уточняют, что работодатели, продолжающие действовать в режиме ограничительных мер, могут подавать списки сотрудников при помощи Единого портала госуслуг. Работников, которым требуются постоянные цифровые пропуска, необходимо будет указать через личный кабинет юридического лица.

По результатам совещания с рукoводителями региональных органов цифровой трансформации, которое состоялось 21 апреля в Минкомсвязи, были получены соответствующие заявки от 21 субъекта РФ, информирует ведомство.

Заявки, поступающие от работодателей, пройдут проверку. Сразу после того, как они будут одобрены, сформируют постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов. Их можно будет получить как личных кабинетах работников на портале госуслуг, так и через электронный почтовый ящик.

Россияне, уже имеющие регистрацию на портале госуслуг, также могут оформить разовые пропуска с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Стопкороновирус". Для этого необходимо указать причину выхода, выбрав из предложенных вариантов, а также отметить на карте конечное место назначения и привязать транспортное средство. Выданный в таких случаях цифровой пропуск будет действовать в определенный период времени.

Проверять пропуска, которые действительны лишь при предъявлении удостоверения личности, предполагается с использованием специализированного мобильного приложения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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