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В Ингушетии мужчина с сыновьями погиб в ДТП
24.4.2020 13:33
Фото: vk.com
Накануне, 23 апреля, три человека погибли в результате дорожной аварии в Малгобекском районе Ингушетии, где столкнулись автомобили "Мерседес" и "Жигули".
В числе жертв ДТП - двое несовершеннолетних, передает агентство "Интерфакс".
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что трагический инцидент произошел примерно в 16:40, неподалеку от сельского поселения Инарки. Установлено, что автомашина Mercedes-Benz, за рулем которой находился 26-летний местный житель, следовала по главной дороге.
В ведомстве пояснили, что водитель иномарки допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2110" под управлением 42-летнего мужчины. В салоне "Лады" в тот момент также ехали двое мальчиков, тринадцати и десяти лет. Все, кто находился в машине отечественного производства, от полученных ранений скончались на месте.
Обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.
Как уточняет агентство со ссылкой на собственный информированный источник, в аварии со своими сыновьями погиб Ахмед Батыров, брат которого является известным в республике священнослужителем - имамом мечети Малгобека Ибрагимом Батыровым.
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