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Коронавирусы начали заражать летучих мышей много миллионов лет назад


24.4.2020 10:29
Коронавирусы начали заражать летучих мышей много миллионов лет назадФото: kotsobaka.com

Патогены соседствуют с рукокрылыми и эволюционируют вместе с ними на протяжении многих миллионов лет, выяснили ученые, которые провели генетический анализ.

По мнению специалистов, в течение всего этого времени коронавирусы поражали различные виды африканских летучих мышей.

Как показала масштабная перепись коронавирусов, способных поражать рукокрылых, патогены эволюционировали вместе с летучими мышами на протяжении многих миллионов лет. О результатах исследования, отчет о котором появился в научном журнале Scientific Reports, кратко сообщает пресс-служба Филдсовского музея естественной истории.

По словам одного из авторов работы, биолога из Филдсовского музея естественной истории Стивена Гудмэна, понимание процессов столь продолжительной совместной эволюции окажет важную роль в подготовке системы здравоохранения к потенциальным вспышкам коронавирусных инфекций. Исследователь уточнил, что речь идет о заболеваниях, способных передаваться человеку от животных.

Ранее ученые из Гонконга заявили о том, что число переболевших COVID-19 в Китае может оказаться гораздо большим, чем официально озвучивали власти страны. Создав соответствующие модели, специалисты пришли к выводу, что в период до 20 февраля на Ухань, считающийся эпицентром заболевания, приходились 127 тыс. заболевших. При этом в остальной части китайской провинции Хубэй коронавирусом могли быть заражены 55 тыс. человек, и еще около 50 тыс. - на прочей территории страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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