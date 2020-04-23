Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Число переболевших COVID-19 в Китае гораздо больше официальных данных, выяснили ученые

23.4.2020 23:01

Фото: m24.ru



По мнению ученых из Гонконга, в КНР до 20 февраля коронавирусом COVID-19 могли болеть не около 55 тыс., как информировали на тот момент китайские власти, а в четыре раза больше - свыше 232 тыс. человек.



Исследование опубликовано в специализированном издании Lancet.



Как поясняют ученые, они пришли к таким выводам после того, как в Китае уточнили статистику о количестве зараженных COVID-19. Речь шла о периоде с 15 января по 3 марта, применительно к которому были изменены критерии выявления случаев инфицирования.



По мнению гонконгских исследователей, корректировка позволила последовательно определить семь вариантов критериев отнесения тех или иных случаев к заражению коронавирусом. Согласно их расчетам, число выявленных пациентов с COVID-19 могло оказаться выше ранее заявленного в 2,8 - 7,1 раз.



Создав соответствующие модели, специалисты также определили, что в период до 20 февраля на Ухань, считающийся эпицентром заболевания, приходились 127 тыс. заболевших. При этом в остальной части китайской провинции Хубэй коронавирусом могли быть заражены 55 тыс. человек, и еще около 50 тыс. - на прочей территории страны.



Ранее в Великобритании разработали математическую модель, изучив сведения о мутациях нового коронавируса. В результате исследователи из Кембриджского университета установили, что первые случаи заражения могли происходить вовсе не в китайском городе Ухань, который считается первым очагом распространения новой инфекции. Кроме того, ученые уточнили сроки начала эпидемии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:35 В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусом 23.4.2020 21:32 Собянин надеется, что в Москву не придется вводить войска

Собянин надеется, что в Москву не придется вводить войска 23.4.2020 14:20 В США скончалась актриса Ширли Найт

В США скончалась актриса Ширли Найт 23.4.2020 12:28 В Петербурге коронавирусом заразились все сотрудники отделения НИИ им. Вредена

В Петербурге коронавирусом заразились все сотрудники отделения НИИ им. Вредена 23.4.2020 12:08 В Москве за сутки зарегистрировали 1959 новых случаев заражения COVID-19