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Число переболевших COVID-19 в Китае гораздо больше официальных данных, выяснили ученые
23.4.2020 23:01
Фото: m24.ru
По мнению ученых из Гонконга, в КНР до 20 февраля коронавирусом COVID-19 могли болеть не около 55 тыс., как информировали на тот момент китайские власти, а в четыре раза больше - свыше 232 тыс. человек.
Исследование опубликовано в специализированном издании Lancet.
Как поясняют ученые, они пришли к таким выводам после того, как в Китае уточнили статистику о количестве зараженных COVID-19. Речь шла о периоде с 15 января по 3 марта, применительно к которому были изменены критерии выявления случаев инфицирования.
По мнению гонконгских исследователей, корректировка позволила последовательно определить семь вариантов критериев отнесения тех или иных случаев к заражению коронавирусом. Согласно их расчетам, число выявленных пациентов с COVID-19 могло оказаться выше ранее заявленного в 2,8 - 7,1 раз.
Создав соответствующие модели, специалисты также определили, что в период до 20 февраля на Ухань, считающийся эпицентром заболевания, приходились 127 тыс. заболевших. При этом в остальной части китайской провинции Хубэй коронавирусом могли быть заражены 55 тыс. человек, и еще около 50 тыс. - на прочей территории страны.
Ранее в Великобритании разработали математическую модель, изучив сведения о мутациях нового коронавируса. В результате исследователи из Кембриджского университета установили, что первые случаи заражения могли происходить вовсе не в китайском городе Ухань, который считается первым очагом распространения новой инфекции. Кроме того, ученые уточнили сроки начала эпидемии.
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