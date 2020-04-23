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Собянин надеется, что в Москву не придется вводить войска


23.4.2020 21:32
Собянин надеется, что в Москву не придется вводить войскаФото: mockva.ru

Столичная администрация рассчитывает, что эпидемия коронавируса в Москве не потребует введения войск, как это происходило в некоторых других государствах.

На эту тему Сергей Собянин высказался в эфире канала "Россия 24".

Как заявил столичный градоначальник, властям Москвы не хотелось бы такого сценария. На сегодняшний день в российской столице "оптимальный режим самоизоляции", - отметил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, жители города придерживаются установленного порядка.

В течение минувших суток в российской столице были лабораторно подтверждены 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с заболеванием. В общей сложности в Москве уже было выявлено 33 940 инфицированных. Подавляющее большинство заболевших - люди моложе 65 лет.

В рамках борьбы с коронавирусом столичная администрация ранее уже объявила о введении жесткого пропускного режима передвижения. Нарушителям грозит крупный административный штраф.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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