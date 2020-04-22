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В Москве за сутки зарегистрировали 1959 новых случаев заражения COVID-19
12:08
Фото: vk.com
В течение минувших суток в российской столице были лабораторно подтверждены 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
В общей сложности в Москве уже было выявлено 33 940 инфицированных.
В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением указали на снижение показателей: вчера сообщалось о 2548 новых случаях заражения. Отмечается также, что подавляющее большинство заболевших - свыше 80% - люди моложе 65 лет.
Ранее стало известно о резком увеличении заразившихся коронавирусом на Южном Урале. Как заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, из-за ошибок в оказании медицинской помощи в одной из больниц города Златоуста заразились сразу сорок четыре человека, включая врачей и пациентов.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на сегодняшний день, 23 апреля, в России коронавирус был подтвержден у 62 773 человек, в том числе, у 4 774 - за минувшие сутки. В мире заражены 2 623 415 человек, причем 62 371 заболевших выявили за последний день.
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