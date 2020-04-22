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Шведского политика заподозрили в желании заразиться коронавирусом
22.4.2020 21:01
Фото: saaih.com
В Швеции обвинили в безответственности политика Урбана Перссона, который заявил о том, что якобы пытался заразиться коронавирусной инфекцией и даже отправился с этой целью в Стокгольм.
В результате чиновника попросили покинуть собрание муниципального совета, куда он явился вскоре после поездки.
Коллеги политика попросили его немедленно удалиться и не появляться в здании администрации, пока он остается потенциально опасным, пишет газета Fria Tider. Обмудсмену Риксдага уже направлена официальная жалоба и просьба расследовать инцидент.
В заявлении указано, что Урбан Перссон явился на заседание своего муниципального совета, где собирались обсуждать принятие бюджета. При этом чиновник заявил, что ранее ездил в Стокгольм, чтобы "заразиться коронавирусом".
Прокомментировав случившееся, Перссон пояснил, что просто отправился в столицу в компании знакомого врача. По словам политика из Стурфоша, расположенном в центральной части Швеции, ему казалось, что "это было весело".
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