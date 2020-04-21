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Мишустин раскритиковал подготовку больниц в регионах


14:26
Мишустин раскритиковал подготовку больниц в регионахФото: energo-save.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал неудовлетворительными результаты работы в регионах по обеспечению медицинских организаций оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19. Глава кабмина говорил об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ Михаил Мишустин заявил о том, что во многих регионах нашей страны власти решили формально подойти к расчетам по оснащению клиник медицинским оборудованием.

Несмотря на серьезность ситуации, "расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились", подчеркнул глава кабмина. В результате пришлось уточнять действительные "потребности по обеспечению и оснащению коечных мест", - отметил Михаил Мишустин.

По последним официальным данным, в РФ было выявлено 57 999 заразившихся коронавирусом, в том числе, 5 236 человек - за минувшие сутки. Наибольшее количество случаев фиксируется в Москве и Подмосковье.

Ранее был назван способ сдержать распространение коронавируса в РФ. Как заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, если правительству удастся удержать ситуацию в той же пропорции, когда на регионы приходится лишь 30% инфицированных, уровень по числу зараженных не будет расти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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