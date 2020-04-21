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Назван способ сдержать распространение коронавируса в РФ
08:56
Фото: livejournal.com
Обстановка с распространением коронавируса в России нормализуется, если заболевание удастся сдержать в регионах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Эксперт поделилась мнением о том, как в нашей стране можно остановить эпидемию.
На сегодняшний день в России на тысячу человек приходится 0,29 заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах этот показатель составляет 2,31, в Испании и Италии — соответственно 4,23 и 2,96, отметила Ольга Лебединская.
Вместе с тем, особенность ситуации в России заключается в том, что около 70% заразившихся были выявлены в Москве и столичном регионе. По словам эксперта, если правительству удастся удержать ситуацию в той же пропорции, когда на регионы приходится лишь 30% инфицированных, уровень по числу зараженных не будет расти.
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