Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Московском зоопарке появились на свет верблюжата

21.4.2020 13:20

Фото: fenomen.az



Обитающие в Московском зоопарке двугорбые верблюдихи Альба и Понка произвели на свет потомство



Как рассказывает пресс-служба столичного зверинца, родившихся 8 и 12 марта малышей назвали соответственно Штормом и Бурей.



О появлении малышей представители зоопарка рассказали на официальной странице в Facebook. Отмечается, что самки Альба и Понка прибыли в Москву уже будучи беременными. В зверинце их встречали в конце сентября. Зоологи окружили животных вниманием, следя за состоянием будущих мам и оказывая при необходимости помощь.



В первой половине марта у Альбы родился самец Шторм, а Понка стала мамой дочки, которой дали имя Буря.



По словам представителей зоопарка, в течение недели им пришлось самим выкармливали Шторма - мать начала кормить его лишь через неделю, подобное нередко происходит с самками, которые рожают впервые. Сейчас же Альба и Понка очень бережно заботятся о малышах, которые здоровы и уже становятся весьма активными, отметили в столичном зверинце.



Автор: Злата Богатова

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