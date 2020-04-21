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В Московском зоопарке появились на свет верблюжата
21.4.2020 13:20
Фото: fenomen.az
Обитающие в Московском зоопарке двугорбые верблюдихи Альба и Понка произвели на свет потомство
Как рассказывает пресс-служба столичного зверинца, родившихся 8 и 12 марта малышей назвали соответственно Штормом и Бурей.
О появлении малышей представители зоопарка рассказали на официальной странице в Facebook. Отмечается, что самки Альба и Понка прибыли в Москву уже будучи беременными. В зверинце их встречали в конце сентября. Зоологи окружили животных вниманием, следя за состоянием будущих мам и оказывая при необходимости помощь.
В первой половине марта у Альбы родился самец Шторм, а Понка стала мамой дочки, которой дали имя Буря.
По словам представителей зоопарка, в течение недели им пришлось самим выкармливали Шторма - мать начала кормить его лишь через неделю, подобное нередко происходит с самками, которые рожают впервые. Сейчас же Альба и Понка очень бережно заботятся о малышах, которые здоровы и уже становятся весьма активными, отметили в столичном зверинце.
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