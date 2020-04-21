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Воспитанник ФК "Локомотив" скончался в возрасте 22 лет
21.4.2020 00:17
Фото: vk.com
Скоропостижно скончался защитник московской "Казанки", фарм-клуба московского ФК "Локомотив" Иннокентий Самохвалов, передают российские СМИ.
Спортсмену было лишь двадцать два года.
Как сообщает пресс-служба "Локомотива", воспитанником которого был Иннокентий Самохвалов, спортсмену внезапно стало плохо. ЧП случилось во время индивидуальной тренировки футболиста. Причины трагедии предстоит выяснить экспертам.
В публикации отмечается, что в прошлом Самохвалов выигрывал молодежное первенство России. В текущем сезоне он выходил на поле в составе "Казанки".
У Самохвалова остались супруга и маленький сын. Спортсмена все запомнили как хорошего друга, доброго и отзывчивого человека. Подчеркнув, что в клубе потрясены произошедшим, представители "Локомотива" выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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