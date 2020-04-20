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В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19
20.4.2020 21:45
Фото: kurgan-med.ru
В Минобороны РФ подтвердили информацию о коронавирусе, которым заразились в Петербурге более 50 курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова. По данным ведомства, заболевание было выявлено во время углубленного медобследования и тестирования у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий.
В ходе дальнейшего тестирования личного состава академии выяснилось, что коронавирусом инфицированы свыше пятидесяти курсантов других факультетов, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на сообщение Минобороны РФ отмечается, что состояние заразившихся курсантов нормальное. Ни у кого из них практически не наблюдается каких-либо симптоматических проявлений заболевания.
Всех, у кого было выявлено заражение COVID-19, уже изолировали в стационаре инфекционного отделения академии. Круг контактных лиц определен, они находятся в дополнительно развернутых фондах на карантине под наблюдением медиков.
Ранее коронавирус был подтвержден у 70 пациентов и сотрудников психиатрической больницы Архангельска, где выявили вспышку заболевания.
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