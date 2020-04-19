Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украине взяты под стражу подозреваемые в нападении на цыганские дома

19.4.2020 20:38

Фото: vk.com



После инцидента в городе Берегово на западе Украины полицейские задержали несколько человек.



Сегодня в Закарпатье суд вынес решение об аресте подозреваемых в нападении на цыганский поселок.



Как передают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского управления, под стражу взяты организатор нападения и двое участников. Задержанным уже предъявили обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц.



По версии следствия, причиной инцидента могла стать бытовая ссора. В общей сложности к нападению причастны около пятнадцати человек, расследование продолжается.



ЧП в городе Берегово случилось 17 апреля, когда нападению подверглись дома, где проживали цыганские семьи. Установлено, что злоумышленники забрасывали их камнями, а жителей избивали кусками арматуры.



После происшествия медицинская помощь потребовалась двум жителям поселка. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации, у второго врачи диагностировали многочисленные ушибы.



Автор: Злата Богатова

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