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На Украине взяты под стражу подозреваемые в нападении на цыганские дома
19.4.2020 20:38
Фото: vk.com
После инцидента в городе Берегово на западе Украины полицейские задержали несколько человек.
Сегодня в Закарпатье суд вынес решение об аресте подозреваемых в нападении на цыганский поселок.
Как передают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского управления, под стражу взяты организатор нападения и двое участников. Задержанным уже предъявили обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц.
По версии следствия, причиной инцидента могла стать бытовая ссора. В общей сложности к нападению причастны около пятнадцати человек, расследование продолжается.
ЧП в городе Берегово случилось 17 апреля, когда нападению подверглись дома, где проживали цыганские семьи. Установлено, что злоумышленники забрасывали их камнями, а жителей избивали кусками арматуры.
После происшествия медицинская помощь потребовалась двум жителям поселка. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации, у второго врачи диагностировали многочисленные ушибы.
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