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В США отменили фестиваль Comic-Con
18.4.2020 20:18
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах из-за пандемии было принято решение об отмене в этом году международного фестиваля поп-культуры Comic-Con International. По традиции он летом проходил в калифорнийском Сан-Диего.
Организаторы с грустью объявили о переносе мероприятия на следующий год.
Как указано в сообщении на официальном сайте фестиваля, он пройдет 22-25 июля 2021 года.
В этом году оргкомитет отменил Comic-Con International из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Подобное случилось "впервые за 50-летнюю историю" зрелищного мероприятия, указано на портале. Оргкомитет выразил глубокое сожаление в связи с переносом мероприятия, пояснив, что "чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер".
Ранее во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль. В нынешних условиях организаторы сочли невозможным проводить смотр, который мог бы стать уже 74-м по счету. Как указано в заявлении директора смотра Оливье Пи, такое решение было принято после недавнего обращения к нации французского президента Эмманюэля Макрона, объявившего о продлении карантинных мер.
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