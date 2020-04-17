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В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы


12:50
В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницыФото: viborsalavat.com

В Уфе несколько медиков сбежали из Республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ), которая ранее была закрыта на карантин по коронавирусу.

Медицинское учреждение является одним из наиболее крупных в регионе.

Суд удовлетворил требование Роспотребнадзора, отправив под медицинское наблюдение шестерых граждан, которые покинули карантинную по COVID-19 больницу, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии отмечается, что суд рассмотрел административные иски главного санитарного врача республики и обязал шесть человек возвратиться под наблюдение медиков "в недобровольном порядке".

Суд отказал в удовлетворении одного иска, так как ответчица на тот момент уже находилась под наблюдением в другом стационаре - клинике Башкирского государственного медуниверситета. Кроме того, за нее поручился ректор данного вуза.

Напомним, карантин по коронавирусу COVID-19 в РКБ было решено объявить после выявления заболевания у восьми человек, находившихся на лечении. Одна из пациенток, 80-летняя женщина, 6 апреля скончалась от инсульта. Следственные органы вскоре после этого приступили к проверке по факту халатности.

В начале апреля глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, прокомментировав инцидент, сообщал о том, что заболевание сейчас подозревают у 170 человек - сотрудников больницы и пациентов. После введения карантина в здании РКБ оставались свыше шестисот пациентов и столько же сотрудников. Некоторые медицинские работники, трудившиеся в этой клинике, находятся сейчас на самоизоляции в домашних условиях.

На сегодняшний день COVID-19 лабораторно подтвердился у 54 пациентов и сотрудников РКБ.

Автор: Злата Богатова

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