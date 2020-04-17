Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы

12:50

Фото: viborsalavat.com



В Уфе несколько медиков сбежали из Республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ), которая ранее была закрыта на карантин по коронавирусу.



Медицинское учреждение является одним из наиболее крупных в регионе.



Суд удовлетворил требование Роспотребнадзора, отправив под медицинское наблюдение шестерых граждан, которые покинули карантинную по COVID-19 больницу, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии отмечается, что суд рассмотрел административные иски главного санитарного врача республики и обязал шесть человек возвратиться под наблюдение медиков "в недобровольном порядке".



Суд отказал в удовлетворении одного иска, так как ответчица на тот момент уже находилась под наблюдением в другом стационаре - клинике Башкирского государственного медуниверситета. Кроме того, за нее поручился ректор данного вуза.



Напомним, карантин по коронавирусу COVID-19 в РКБ было решено объявить после выявления заболевания у восьми человек, находившихся на лечении. Одна из пациенток, 80-летняя женщина, 6 апреля скончалась от инсульта. Следственные органы вскоре после этого приступили к проверке по факту халатности.



В начале апреля глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, прокомментировав инцидент, сообщал о том, что заболевание сейчас подозревают у 170 человек - сотрудников больницы и пациентов. После введения карантина в здании РКБ оставались свыше шестисот пациентов и столько же сотрудников. Некоторые медицинские работники, трудившиеся в этой клинике, находятся сейчас на самоизоляции в домашних условиях.



На сегодняшний день COVID-19 лабораторно подтвердился у 54 пациентов и сотрудников РКБ.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.4.2020 17:53 Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19

Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19 17.4.2020 11:56 В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом 17.4.2020 11:39 В Великобритании продлевают карантин на три недели

В Великобритании продлевают карантин на три недели 17.4.2020 11:17 Минпросвещения переносит ВПР на осень

Минпросвещения переносит ВПР на осень 17.4.2020 10:45 Власти Москвы предупреждают о приближающемся пике заболеваемости COVID-19