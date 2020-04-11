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В Молдавии коронавирусом заразились свыше 30 пациентов и врачей психбольницы
11.4.2020 11:23
Фото: krasnodar-news.net
В психиатрической больнице Кишинева зафиксирован очаг коронавирусной инфекции, рассказал журналистам молдавский народный адвокат Михаил Которобай.
По словам юриста, узнав о вспышке от врачей, он уже сделал официальный запрос в Минздрав страны.
Адвокат обратился к властям с просьбой обнародовать сведения о том, что случилось в психиатрической больнице Кишинева. В результате Михаил Которобай получил официальный ответ из министерства, в котором приводятся данные о количестве зараженных.
Как стало известно, в указанном медучреждении оказались заражены коронавирусом двадцать один пациент и одиннадцать сотрудников. Пациентам помощь сейчас оказывается в том же лечебном учреждении. Несмотря на подтвержденный COVID-19, их не переводят в другие больницы в связи с психиатрическими диагнозами, сообщил адвокат.
В официальном ответе Минздрава также указано, что на карантине сейчас остаются 124 человека, которые могли контактировать с заразившимися людьми.
По последним данным, которые озвучила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдавии Виорика Думбрэвяну, в стране провели 6839 тестов, положительными оказались 1438. На текущий момент почти 30% от общего числа зараженных составляют врачи.
В конце марта в Литве COVID-19 был выявлен у 51 врача. Случаи заражения среди специалистов были зафиксированы в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Укмярге.
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