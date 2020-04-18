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В МВД Украины пригрозили направить на улицы спецназ
18.4.2020 19:24
Фото: bbend.net
Полиция задействует силы специального назначения, если во время Пасхи люди будут массово нарушать карантинные ограничения, заявил советник главы МВД Украины Юрий Тандит. Выступив в эфире телевизионного канала "Громадське", представитель силовых структур пояснил, что наибольшее число нарушений прогнозируется на западе страны.
Ожидается, что в ближайшее время именно на территории западных областей Украины правоохранителям придется в усиленном режиме следить за соблюдением ограничений. Как заявил Юрий Тандит, в этой части страны наибольшее число людей могут пытаться попасть на пасхальные богослужения.
По словам советника министра, полицейские будут останавливать людей в местах массового скопления и готовы направить на улицы силы специального назначения. Тандит отметил также, что на сегодняшний день соблюдение карантина по стране контролирует порядка 30 тыс. сотрудников силовых структур.
По данным украинских СМИ, из-за границы, чтобы отпраздновать Пасху, в последние дни начали массово возвращаться жители Западной Украины.
Ранее коммунальные службы украинского города Днепропетровска (переименован в Днепр) вырыли большую яму, блокировав дорогу к храму. В городском совете указали на необходимость работ по предотвращению прорыва и подчеркнули, что засыпать яму вплоть до Пасхи не будут.
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