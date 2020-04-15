ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Украине заговорили о ракетной атаке по объектам в России
На Украине заговорили о ракетной атаке по объектам в России
Во Франции решили отменить Авиньонский театральный фестиваль
Во Франции решили отменить Авиньонский театральный фестиваль
В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Fox News: «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в УханеFox News: «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в Ухане
16-летний иранец обыграл Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира16-летний иранец обыграл Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира
В Москве умерли семь пациентов с COVIDВ Москве умерли семь пациентов с COVID
Генсек ООН прокомментировал отказ Трампа финансово поддерживать Всемирную организацию здравоохраненияГенсек ООН прокомментировал отказ Трампа финансово поддерживать Всемирную организацию здравоохранения
На Украине власти перерыли дорогу к храмуНа Украине власти перерыли дорогу к храму

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Украине власти перерыли дорогу к храму


15.4.2020 14:22
На Украине власти перерыли дорогу к храмуФото: sm-news.ru

Коммунальные службы украинского города Днепропетровска (переименован в Днепр) вырыли большую яму у ворот храма, блокировав дорогу.

Как передает телевизионный канал 112.ua, в городском совете указали на необходимость работ по предотвращению прорыва.

По словам представителей местных властей, коммунальщики, приступив к работе, обнаружили снаряд периода Великой Отечественной войны. К месту ЧП были вызваны взрывотехники, которым уже удалось обезвредить боеприпас. Однако засыпать яму вплоть до Пасхи не будут.

Необходимо отметить, что ранее мэр города Борис Филатов обратился к местным священнослужителям с призывом воздержаться от проведения массовых мероприятий. В сообщении, которое появилось в соцсетях, градоначальник пригрозил не только штрафами и официальным разбирательством, но и комплексными мероприятиями, которые власти уже отработали "на "наливайках" и пунктах металлолома". Речь шла о том, чтобы "сидеть без воды и света с перекопанными дорогами".

По данным украинских СМИ, по приказу Филатова в городе ранее было выкопано 600 могил и приобретено около тысячи мешков для захоронения.

Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) отреагировали на введение карантина в Киево-Печерской лавре, где более 90 человек заразились коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавирусаВ Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавируса
В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масокВ Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масок
В Башкирии одну из крупнейших больниц закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19В Башкирии одну из крупнейших больниц закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Во Франции число зараженных COVID превысило 100 тыс.Во Франции число зараженных COVID превысило 100 тыс.
Путин провел телефонный разговор с ТрампомПутин провел телефонный разговор с Трампом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru