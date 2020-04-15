|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Украине власти перерыли дорогу к храму
15.4.2020 14:22
Фото: sm-news.ru
Коммунальные службы украинского города Днепропетровска (переименован в Днепр) вырыли большую яму у ворот храма, блокировав дорогу.
Как передает телевизионный канал 112.ua, в городском совете указали на необходимость работ по предотвращению прорыва.
По словам представителей местных властей, коммунальщики, приступив к работе, обнаружили снаряд периода Великой Отечественной войны. К месту ЧП были вызваны взрывотехники, которым уже удалось обезвредить боеприпас. Однако засыпать яму вплоть до Пасхи не будут.
Необходимо отметить, что ранее мэр города Борис Филатов обратился к местным священнослужителям с призывом воздержаться от проведения массовых мероприятий. В сообщении, которое появилось в соцсетях, градоначальник пригрозил не только штрафами и официальным разбирательством, но и комплексными мероприятиями, которые власти уже отработали "на "наливайках" и пунктах металлолома". Речь шла о том, чтобы "сидеть без воды и света с перекопанными дорогами".
По данным украинских СМИ, по приказу Филатова в городе ранее было выкопано 600 могил и приобретено около тысячи мешков для захоронения.
Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) отреагировали на введение карантина в Киево-Печерской лавре, где более 90 человек заразились коронавирусом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|