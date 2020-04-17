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Под Хабаровском при крушении частного самолета погибли четыре человека
13:31
Фото: ill.in.ua
До четырех человек возросло количество погибших в результате авиакатастрофы под Хабаровском, передают российские СМИ.
Со ссылкой на экстренные службы региона уточняется, что крушение потерпел легкомоторный самолет Л-4.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, катастрофа случилась неподалеку от населенного пункта Лесное, который расположен на расстоянии около 30 км от Хабаровска. Жертвами ЧП стали четыре человека. Воздушное судно после падения было полностью разрушено.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств аварии. В числе основных версий сейчас рассматриваются ошибочные действия при пилотировании или техническая неисправность. По факту крушения воздушного судна уже возбуждено уголовное дело.
Владельцем разбившегося воздушного судна являлся хабаровский бизнесмен, погибший в катастрофе, пишут местные СМИ.
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