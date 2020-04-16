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В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом
11:56
Фото: kurgan-med.ru
За минувшие сутки на территории России было выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом, рассказал представитель информационного центра по мониторингу ситуации с заболеванием в нашей стране Александр Мясников. Последние данные он сообщил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.
В общей сложности в России диагноз был подтвержден у 32007 человек, заявил Александр Мясников.
В течение последних суток в нашей страны были признаны излечившимися и покинули больницы 286 человек. На сегодняшний день в общей сложности выздоровели уже 2590 переболевших COVID-19.
Количество смертельных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за минувший день возросло до 273.
Накануне первый случай заражения коронавирусом был выявлен у жительницы Республики Алтай. Ранее этот регион оставался последним, где не было зафиксировано пациентов с COVID-19.
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