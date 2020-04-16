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Женская сеть myJulia.ru
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В России больше нет регионов без COVID-19
16.4.2020 21:49
Фото: defense.gov
Первый случай инфицирования новым коронавирусом лабораторно подтвердился в Республике Алтай, остававшейся последним "чистым" регионом России, передает "Интерфакс".
Как рассказали в пресс-центре местного правительства, COVID-19 выявили у жительницы Онгудайского района.
Женщина, ставшая первой пациенткой с коронавирусом в Республике Алтай, не так давно общалась с родственниками, которые приезжали к ней из соседнего региона. Эпидемиологи уже определили круг контактных лиц, ведется их обследование. Ожидается, что в самое ближайшее время глава региона Олег Хорохордин выступит с официальным обращением к населению Республики Алтай.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора РФ заявляло о том, что завоз коронавируса в Республику Алтай практически неизбежен при сохранении открытых границ.
По данным российских СМИ, президент духовного центра тюрков "Кин Алтай", главный алтайский шаман Акай Кине собирался в ближайшее новолуние провести специальный обряд. Целью его представлялось не изгнание, а успокоение вируса, который на тот момент еще не был зарегистрирован в регионе. Шаман пояснял, что еще в конце марта совершал ритуальные действия, однако "не хотел это афишировать".
Шаман подчеркивал, что не собирается вести борьбу с пандемией, но хотел бы сделать ей "подношение как знак уважения". По его мненю, вируса следует рассматривать как урок для человечества, предсказанный в прошлом "алтайской принцессой".
Акай Кине подчеркивал, что именно "алтайская принцесса" могла оберегать жителей Республики Алтай от опасного заболевания, ведь они с уважением относятся к праху своих предков, как и окружающей природе. Речь идет о мумифицированных останках девушки, обнаруженных новосибирскими учеными в ходе археологической экспедиции в 1993 году на плато Укок. "Алтайская принцесса" была найдена среди захоронений V-III веков до н.э. в центре Алтайской горной системы. Позже ЮНЕСКО включило плато Укок в список Всемирного природного наследия.
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