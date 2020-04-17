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Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
17.4.2020 10:21
Фото: gotennis.ru
Известная спортсменка Мария Шарапова собирается продать одну из своих теннисных ракеток, чтобы вырученные средства направить на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
Предполагается, что торги будут завершены 19 апреля. Начальная стоимость ракетки при этом не уточнялась.
Написав на своей странице в Facebook о том, что выставляет ракетку на аукцион, Мария Шарапова пояснила, что вырученные деньги собирается пожертвовать организации "Врачи без границ". Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
В начале апреля 32-летняя теннисистка опубликовала в соцсетях свой новый номер телефона. Бывшая первая ракетка планеты обратилась к подписчикам с призывом к общению в условиях самоизоляции, которая на тот момент уже была объявлена во многих странах в связи с пандемией коронавируса.
Не так давно американская певица Pink, перенесшая COVID-19, перечислила по $500 тыс. в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса и в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии, чтобы поддержать медиков в борьбе с коронавирусом.
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