Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Адыгее заболевшая COVID-19 женщина родила здорового ребёнка

17.4.2020 09:27

Фото: livejournal.com



Беременная женщина, ранее попавшая в больницу с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией, смогла вылечиться и стать мамой здорового малыша.



О случившемся в своем Instagram рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



Как сообщил руководитель местной администрации: "Жизнь продолжается!" По словам Мурата Кумпилова, заразившаяся COVID-19 жительница Адыгеи смогла родить здорового ребенка. Малыш появился на свет в инфекционной больнице в ночь на пятницу, 17 апреля.



Беременную женщину ранее госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, позже диагноз был подтвержден лабораторно. К настоящему времени она уже здорова, как и ее малыш, родившийся с весом более трех килограмм. Глава региона пояснил, что мать и ребенка сразу после получения результатов контрольного тестирования на коронавирус начнут готовить к выписке.



По последним официальным данным, на территории Адыгеи коронавирусом заразились сорок три человека, один из которых умер. Признаны выздоровевшими пятнадцать человек заболевших.



Накануне первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Республике Алтай. Ранее этот регион оставался последним, где не было зафиксировано пациентов с COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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