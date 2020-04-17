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В Адыгее заболевшая COVID-19 женщина родила здорового ребёнка
17.4.2020 09:27
Фото: livejournal.com
Беременная женщина, ранее попавшая в больницу с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией, смогла вылечиться и стать мамой здорового малыша.
О случившемся в своем Instagram рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как сообщил руководитель местной администрации: "Жизнь продолжается!" По словам Мурата Кумпилова, заразившаяся COVID-19 жительница Адыгеи смогла родить здорового ребенка. Малыш появился на свет в инфекционной больнице в ночь на пятницу, 17 апреля.
Беременную женщину ранее госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, позже диагноз был подтвержден лабораторно. К настоящему времени она уже здорова, как и ее малыш, родившийся с весом более трех килограмм. Глава региона пояснил, что мать и ребенка сразу после получения результатов контрольного тестирования на коронавирус начнут готовить к выписке.
По последним официальным данным, на территории Адыгеи коронавирусом заразились сорок три человека, один из которых умер. Признаны выздоровевшими пятнадцать человек заболевших.
Накануне первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Республике Алтай. Ранее этот регион оставался последним, где не было зафиксировано пациентов с COVID-19.
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