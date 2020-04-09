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Сын президента Сербии попал в больницу с COVID-19
9.4.2020 07:35
Фото: ainews.kz
Александр Вучич
В Сербии заразился коронавирусом старший сын президента страны Александра Вучича.
Глава государства сообщил, что его первенец Данило госпитализирован.
Рассказав о случившемся, Александр Вучич в своем Instagram опубликовал фото с сыном. По словам сербского президента, его сын считает, "что сдаваться не вариант". Глава государства выразил уверенность в том, что его сын сможет победить недуг. Вучич пожелал Данило от лица всех близких скорейшего выздоровления.
Александр Вучич, отметивший в марте свое 50-летние, имеет трех детей. Сын Данило и дочь Милица были рождены в первом браке. Со второй женой сербский лидер воспитывает маленького Вукана, который появился на свет в 2017 году.
Ранее на одежде пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова был замечен блокатор вирусов. Как пояснил официальный представитель Кремля, пришедший с устройством на совещание главы государства Владимира Путина с региональными властями, он самостоятельно приобрел блокатор в аптеке.
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