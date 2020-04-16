Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ФРГ по подозрению в подготовке теракта арестованы пять граждан Таджикистана

16.4.2020 08:26

Фото: smi2.net



Правоохранительные органы Германии задержали пятерых выходцев из Средней Азии по подозрению в подготовке теракта. Позже все граждане Таджикистана, проходящие по этому делу, были арестованы и направлены в следственный изолятор, передают германские СМИ со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны.



По данным полиции ФРГ, задержанные могут являться членами "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в России и других странах).



Выходцы из Таджикистана были задержаны накануне ранним утром в среду в нескольких городах. В полиции сообщили, что операция проводилась в Зигене, Нойсе, Эссене, а также на территории округа Хайнсберг. Предполагаемых террористов арестовали сотрудники полицейского управления Дюссельдорфа и спецназовцы земли Северный Рейн-Вестфалия. В квартирах подозреваемых уже провели обыски.



По версии следственных органов, фигуранты этого дела примкнули к экстремистской группировке в январе прошлого года. Получив приказ, уроженцы Таджикистана сформировали т.н. ячейку. Первоначально они собирались отправиться в Таджикистан, чтобы в рамках вооруженного "джихада" вести борьбу с властями.



Однако позднее группа начала планировать террористические акты на территории ФРГ, получая соответствующие указания от высокопоставленных командиров ИГ (деятельность этой террористической группировки официально запрещена в России и других странах) в Афганистане и Сирии. Предположительно, объектами готовящихся атак могли стать американские военные в Германии либо отдельные лица, в частности, позволявшие себе публично высказывать критику в адрес исламистов.



Автор: Злата Богатова

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