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В Вязьме из-за вспышки COVID-19 в доме-интернате ввели карантин
16.4.2020 07:20
Фото: livejournal.com
На территории Вязьмы (Смоленская область), где в доме-интернате для престарелых и инвалидов ранее зафиксировали вспышку COVID-19, объявлен двухнедельный карантин.
Как информирует администрация региона, режим вступает в силу с четверга, 16 апреля.
По последним официальным данным, заражение COVID-19 уже подтвердилось у восьмидесяти трех человек, которые контактировали с сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов, первым заболевшим коронавирусом. Скончался один из постояльцев данного учреждения, который также имел целый ряд сопутствующих недугов.
Накануне, 15 апреля, на официальном портале региональной администрации появилось постановление губернатора, согласно которому с 00.00 16 апреля и до 24.00 30 апреля включительно в пределах Вяземского городского поселения будут действовать ограничительные меры (карантин).
На прошлой неделе в доме-интернате для престарелых под Смоленском у 86 человек заподозрили коронавирус. Заболевание могло распространиться в Вяземском доме-интернате для престарелых после того, как один из сотрудников данного учреждения побывал за рубежом.
Ранее следственные органы Башкирии приступили к проверке одной из крупнейших больниц региона по факту выявления коронавируса у восьми пациентов. Медицинское учреждение закрыли на карантин. Прокомментировав инцидент, глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о том, что заболевание подозревают у 170 человек - сотрудников больницы и пациентов.
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