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В Башкирии одну из крупнейших больниц закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
12.4.2020 00:48
Фото: viborsalavat.com
Следственные органы региона приступили к проверке медицинского учреждения по факту выявления коронавируса у восьми пациентов.
Ранее больница уже была закрыта на карантин.
Проверка начата по факту халатности, указано в сообщении Следственного комитета РФ. Выясняется, какие меры и насколько своевременно были приняты администрацией Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе. Речь идет о предупреждении распространения коронавируса среди сотрудников и пациентов.
Медицинское учреждение, считающееся одним из наиболее крупных в Башкирии, закрыли на карантин после выявления заболевания у нескольких врачей и пациентов.
Прокомментировав инцидент, глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о том, что заболевание сейчас подозревают у 170 человек - сотрудников больницы и пациентов.
Следственные органы приступили к проверке, выясняя обстоятельства произошедшего. Проводится опрос представителей руководства больницы, сотрудников и пациентов, отмечается в сообщении СКР.
Ранее стало известно о ЧП в психиатрической больнице столицы Молдавии - Кишиневе, где коронавирус выявили у более чем тридцати человек - врачей и пациентов. Из-за специфики первоначального диагноза заболевших не переводят в инфекционные стационары, а продолжают лечить в том же учреждении.
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