|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В доме-интернате для престарелых под Смоленском у 86 человек заподозрили коронавирус
00:27
Фото: solevar.info
Заболевание могло распространиться в Вяземском доме-интернате для престарелых, где коронавирус заподозрили сразу у 86 человек, передает ТАСС.
Ранее один из сотрудников данного учреждения сдавал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Коронавирус нового типа был подтвержден у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский. В своем Instagram глава региона пояснил, что сейчас заболевание подозревается еще у 86 человек. На данный момент всех подопечных уже изолировали.
В администрации города Вязьмы подтвердили, что оказались положительными два теста, которые несколько дней назад делал сотрудник дома-интерната. После того, как диагноз был подтвержден, анализы сдали уже более трехсот человек, как пожилые люди из дома-интерната, так и персонал. Пока заболевание было выявлено лишь у одного человека, но еще 86 остаются под подозрением на заражение коронавирусом.
Состояние всех граждан, которые сейчас находятся под наблюдением медиков, стабильное.
Ранее из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин одну из крупнейших больниц Башкирии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|