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В Москве умерли семь пациентов с COVID
15.4.2020 22:48
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в российской столице скончались семь человек, у которых ранее была диагностирована пневмония и подтвержден положительный тест на COVID.
Информация поступила от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико поделился прогнозом о том, когда в Москве может понизиться темп выявления новых случаев заболевания.
По мнению эксперта, пик ситуации с ростом числа зараженных COVID-19 может прийтись на конец апреля — начало мая. После этого переломного момента обстановка постепенно начнет стремиться к нормализации. Говоря о последующем снижении количественных показателей, врач выделил июнь и июль, причем при строгом соблюдении всех мер профилактики и безопасности.
Напомним, с сегодняшнего дня, 15 апреля, все, кто планирует поездки по Москве на любом транспорте, в том числе, такси, велосипеде или мопеде, должны заблаговременно оформить цифровые пропуска. С учетом мер, которые в российской столице вводились ранее в рамках борьбы с коронавирусом, без разрешения по городу можно передвигаться лишь пешком.
После того, как сотрудники ГИБДД начали проверять пропуска у всех автомобилистов, кроме общественного и спецтранспорта, на въездах в Москву появились пробки.
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