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На въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки
10:40
Фото: kapital.kz
Сегодня на въездах в Москву сотрудники ГИБДД начали проверять спецпропуска у всех автомобилистов, передают российские СМИ.
Исключением являются лишь водители и пассажиры общественного и спецтранспорта.
С сегодняшнего дня, 15 апреля, все, кто планирует поездки по Москве на любом транспорте, в том числе, такси, велосипеде или мопеде, должны заблаговременно оформить цифровые пропуска. С учетом мер, которые в российской столице вводились ранее в рамках борьбы с коронавирусом, без разрешения по городу можно передвигаться лишь пешком.
В течение минувших суток граждане уже успели оформить порядка 3,2 миллиона пропусков. Однако после первичных проверок было принято решение об аннулировании примерно 900 тысяч из них: оказалось, что там содержатся недостоверные либо некорректные сведения.
На прошлой неделе столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении ввести ряд дополнительных запретов и ограничений, призванных препятствовать распространению коронавируса. Как только угрозаотступит, Москва начнет возвращаться к нормальной жизни, подчеркивал мэр города.
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