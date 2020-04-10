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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве вводится пропускной режим
10.4.2020 21:05
Фото: vk.com
Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении ввести ряд дополнительных запретов и ограничений.
Меры, призванные препятствовать распространению коронавируса, будут действовать в Москве в период с 13 по 19 апреля.
Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, как только угроза заражения коронавирусом отступит, российская столица начнет возвращаться к нормальной жизни.
В указанный период будут введены следующие ограничения: пропускной режим, который будет носить заявительный характер, временное прекращение оказания услуг каршеринга, запрет на строительные работы (кроме медицинских объектов и работ непрерывного цикла).
Пропускной режим в Москве предполагается вводить в три этапа. Первый из них связан с поездками на работу, второй касается перемещений по городу. Третий этап подразумевает ограничение в пределах района проживания горожан.
Ранее Собянин объявил о том, что нарушителей карантина будут штрафовать за езду на автомобиле.
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