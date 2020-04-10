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В Москве вводится пропускной режим


10.4.2020 21:05
В Москве вводится пропускной режимФото: vk.com

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении ввести ряд дополнительных запретов и ограничений.

Меры, призванные препятствовать распространению коронавируса, будут действовать в Москве в период с 13 по 19 апреля.

Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, как только угроза заражения коронавирусом отступит, российская столица начнет возвращаться к нормальной жизни.

В указанный период будут введены следующие ограничения: пропускной режим, который будет носить заявительный характер, временное прекращение оказания услуг каршеринга, запрет на строительные работы (кроме медицинских объектов и работ непрерывного цикла).

Пропускной режим в Москве предполагается вводить в три этапа. Первый из них связан с поездками на работу, второй касается перемещений по городу. Третий этап подразумевает ограничение в пределах района проживания горожан.

Ранее Собянин объявил о том, что нарушителей карантина будут штрафовать за езду на автомобиле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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