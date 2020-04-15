|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдепе уточнили количество уехавших по обмену в США российских школьников
15.4.2020 01:47
Фото: smi2.net
Власти Соединенных Штатов продолжают работу по организации скорейшего возвращения на родину российских школьников, передает агентство "Интерфакс".
Ситуацию прокомментировали в американском посольстве в Москве.
В настоящее время Госдепартамент Соединенных Штатов работает над тем, чтобы все иностранные граждане могли, если они этого желают, возвратиться домой, а также имели доступ к самой точной и своевременной информации.
По состоянию на 6 апреля, в США сейчас находится 51 школьник из РФ, уточнила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс. По ее словам, некоторые из детей, отправившиеся за рубеж "в рамках программ, спонсируемых частным сектором", уже выразили желание возвратиться домой. Поэтому дипломаты занимаются решением этих вопросов.
Представительница посольства также пояснила, что Госдеп "не финансирует эти программы и не выдает гранты участникам этих программ". Ведомство не возмещает дорожные затраты и не предоставляет денежную поддержку в каком-либо другом виде, однако дипломаты продолжат решать вопросы, связанные с создавшейся ситуацией.
Ранее стало известно о десятках российских школьников, которые не могут покинуть США из-за пандемии коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|