Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США застряли десятки российских школьников

14.4.2020 22:07

Фото: amic.ru



Российские дипломаты продолжают взаимодействие с американскими коллегами и властными структурами, выясняя все обстоятельства случившегося. Как пояснила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дети сейчас продолжают обращаться в посольство РФ в Соединенных Штатах.



По словам Марии Захаровой, речь идет о десятках юных россиян, которые прибыли в США учиться еще осенью прошлого года. В частности, лишь в рамках проекта Secondary School Student Program, который курировал Госдепартамент, за рубежом оказали 74 школьника из РФ.



Как указывается на официальном сайте российского МИД, в дипмиссию в Вашингтоне поступило сообщение из государственного департамента Соединенных Штатов. Американская сторона информировала дипломатов, что десятки ребят из различных регионов России выехали за рубеж учиться, но сейчас оказались в сложном положении.



Известно также, что программа Secondary School Student Program из-за пандемии сворачивается в "пожарном" порядке. При этом принимающая сторона не берет на себя никакой ответственности за прибывших в США юных россиян. Дипломатам даже не передали списков со сведениями о детях, включая их конкретное местопребывание, подчеркнула Мария Захарова.



Сейчас в российское посольство начали также поступать прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, вывезенных в США для участия в других программах. Некоторые из ребят, проживавшие в принимающих семьях, оказались буквально выставленными за дверь, пояснила пресс-секретарь МИД. По словам Марии Захаровой, в ведомстве даже не предполагали, что осуществлялись некие программы, предполагающие вывоз российских школьников в США. Реализация подобных проектов заранее с властями РФ не согласовывалась и проводилась практически втайне.



В 2014 году Москва отказалась участвовать в программе школьных обменов FLEX. Проект также курировал Госдепартамент Соединенных Штатов. Российская сторона подвергла сомнению способность "организаторов гарантировать благополучное возвращение" юных граждан РФ домой, напомнила Захарова. Как оказалось, "в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком". Вскрылась афера лишь в такой критической ситуации.



Автор: Злата Богатова

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