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В Московском зоопарке начинают будить тушканчиков
14.4.2020 10:25
Фото: pervoe.online
Сотрудники Московского зоопарка подготовили условия для того, чтобы разбудить тушканчиков.
Зверькам предстоит завершить спячку вслед за енотами, медведями и сурками, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
Как поясняют специалисты, на спячку тушканчиков, в отличие от многих других животных, аномально теплая зима практически не повлияла. Зверьки провели зиму в персональных домиках, обтянутых поролоном, которые поместили в специальные холодильники.
Пока тушканчики, заснувшие еще минувшей осенью, смотрели сны, ученые каждую неделю доставали их ради взвешивания. Оценивая массу тела, ученые определили, когда тушканчиков стоит начинать будить. Как только вес животных достигал летнего уровня, стало очевидным, что истощились запасы, которые были накоплены для спячки
Специалисты отмечают, что тушканчикам необходимо несколько часов, чтобы вернуться к нормальному состоянию - организму требуется разогрев.
Ранее сообщалось об обитателях зоопарка Екатеринбурга. Как оказалось, некоторые животные уже соскучились по посетителям.
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