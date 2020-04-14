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В США более 30 человек погибли от торнадо
14.4.2020 08:43
Фото: vk.com
На юго-востоке Соединенных Штатов до тридцати трех возросло количество жертв торнадо.
Как передают американские СМИ, стихия нанесла удар по Алабаме, Джорджии, Луизиане, Миссисипи и ряду других штатов. Первоначально сообщалось о гибели шести жителей штата Миссисипи.
По уточненным данным, жертвами бурь и торнадо, обрушившихся вечером минувшего воскресенья, 12 апреля, на юго-восточные регионы США, стали по меньшей мере тридцать три человека. После случившегося власти штатов Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи объявили о введении режима ЧС.
Наибольшее количество смертей было зафиксировано на территории Миссисипи - из-за непогоды погибли одиннадцать человек. В Южной Каролине жертвами стали девять человек, еще восемь - в штате Джорджия. Власти Теннесси сообщают о трех погибших. По одному смертельному случаю произошло в штатах Арканзас и Северная Каролина.
Администрация регионов приступила к подсчету ущерба, которые был нанесен инфраструктуре бурями и торнадо.
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