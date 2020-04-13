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В штате Миссисипи 6 человек погибли в результате торнадо
13.4.2020 09:19
Фото: viknaodessa.od.u
В Соединенных Штатах по меньшей мере шесть человек погибли в результате стихийного бедствия.
Торнадо обрушился на южные регионы страны, передает телевизионный канал CNN.
По предварительным данным, наибольший удар был нанесен по территории штатов Луизиана и Миссисипи, где произошла буря и торнадо. Местные власти начинают работу по уточнению суммы ущерба, нанесенного ураганом инфрастуктуре.
В Луизиане оказались разрушенными десятки жилых домов, пишут американские СМИ. Мощными порывами ветра накануне в аэропорту Монро расшвыривало самолеты. Сведений пострадавших из официальных источников пока не поступало.
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