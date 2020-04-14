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В США на этой неделе прогнозируют пик вспышки коронавируса
14.4.2020 00:07
Фото: vk.com
Соединенные Штаты уже в течение этой недели могут достичь пика распространения коронавируса, заявил руководитель американского Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.
Эксперт сделал прогноз в эфире телевизионного канала NBC News.
Как заявил Роберт Редфилд, о переломном моменте будет свидетельствовать уменьшение количества подтвержденных случаев заражения в сравнении с предыдущими сутками. Глава центра также отметил, что в стране уже удалось стабилизировать скорость распространения COVID-19.
По мнению Редфилда, приоритетными факторами в борьбе с коронавирусом следует считать контроль за возможными зараженными и проведение тестирования.
Согласно официальным данным, на 13 апреля в Соединенных Штатах было выявлено 560,4 тыс. заразившихся коронавирусом. Скончались 22 тыс. человек - по обоим показателям страна сейчас занимает первое место в мире.
Наиболее сложной в США остается эпидемиологическая обстановка в Нью-Йорке, где от COVID-19 скончались уже более 10 тыс. пациентов.
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