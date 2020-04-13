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В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масок


13.4.2020 10:09
В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масокФото: vechrost.ru

В Екатеринбурге встретили первый из четырех самолетов с гумпомощью из Китая.

На борту этого воздушного судна - средства защиты, которые распределят в местных больницах, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Куйвашева, в Екатеринбург доставлено 3 млн защитных медицинских масок, 6 тыс. очков, 300 тыс. перчаток и 800 коробок с защитными костюмами. Об этом губернатор сообщил в своем инстаграме. В региональном оперативном штабе уточнили, что самолет с гуманитарным грузом прибыл на Урал из Шанхая.

На сегодняшний день лишь в одной из больниц Свердловской области каждый день нужны около тысячи защитных костюмов. Для сотрудников скорой помощи ежесуточно требуются порядка 4 тыс. масок.

Сразу после разгрузки гуманитарная помощь будет распределена по медицинским учреждениям Екатеринбурга и Челябинска. Кроме того, часть костюмов будут передана сотрудникам полиции, которые сопровождают врачей, и представителям Роспотребнадзора.

Ожидается, что на борту четырех самолетов из КНР в общей сложности доставят на Урал около 100 тонн гуманитарного груза.

Ранее группа китайских медиков прибыла в Москву для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом. Специалисты доставили из КНР различные средства защиты, в частности, хирургические маски и спецодежду.

Автор: Злата Богатова

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