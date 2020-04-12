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В Москву прибыла медицинская бригада из Китая
12.4.2020 02:13
Фото: vk.com
Группа китайских медиков прибыла в российскую столицу для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом.
Как передает информационное агентство Синьхуа, специалисты также доставили из КНР различные средства защиты.
Бригада китайских медиков привезла в Москву хирургические маски, средства защиты N95 и спецодежду.
Как стало известно, среди прибывших в Россию специалистов - эксперты по лабораторным исследованиям, предотвращению и контролю за инфекциями, а также реаниматологи и специалисты по традиционной китайской медицине. Группа состоит из десяти человек.
Решение об оказании России гуманитарной помощи в борьбе с новым коронавирусом принималось на уровне высшего руководства КНР, отмечает агентство.
Ранее в оперативном штабе подтвердили, что пробка из автомобилей скорой помощи у клинического центра ФМБА в Химках появилась из-за возросшего потока пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.
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