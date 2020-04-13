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В Ереване мужчина зашил себе рот у здания парламента Армении


13.4.2020 08:52
В Ереване мужчина зашил себе рот у здания парламента АрменииФото: kurgan-med.ru

В столице Армении, городе Ереване 29-летний мужчина зашил собственный рот около здания Национального собрания (парламента) страны.

По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы от случайных очевидцев.

К месту ЧП были направлены оперативная группа спасателей и медики, а также психолог. Как оказалось, около здания парламента был припаркован автомобиль Opel, в котором и обнаружили пострадавшего гражданина.

Позже мужчина пояснил, что частично зашил себе рот из-за семейных и социальных проблем.

От предложенной медиками госпитализации он отказался. В результате с ним пообщался психолог, оказав помощь на месте. Сразу после этого мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

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