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На Гоа открыли горячую линию помощи русскоговорящим туристам
13.4.2020 07:16
Фото: livejournal.com
Россияне и украинцы, живущие на индийском курорте Гоа, объявили об открытии горячей линии для русскоговорящих туристов.
Речь идет о тех, кто застрял за рубежом по причине пандемии коронавируса и пытается вернуться домой.
Как стало известно, проживающие в штате Гоа россияне и украинцы организовали линию для помощи на базе соцсетей WhatsApp и Telegram, сообщает информагентство IANS. В качестве инициатора выступил москвич Роман Наумов, прибывший в Индию по деловой визе. Позже к нему присоединилось еще несколько единомышленников, готовых оказать помощь своим землякам.
Многие туристы, застрявшие за рубежом, сейчас страдают из-за отсутствия денег. Нередко серьезным препятствием становится и и незнание английского языка. В результате русскоязычные путешественники попросту не понимают, как поступать, где искать помощи и как можно приспособиться к новым обстоятельствам.
По словам Романа Наумова, горячая линия уже приняла сообщения от сотен россиян и граждан стран СНГ. Чаще всего люди хотели бы получить совет о том, как продлить визы, отыскать недорогие продовольственные магазины и аптеки.
Ранее Росавиация не разрешила вывозить россиян из Индии - были отменены четыре рейса, запланированные "Уральскими авиалиниями".
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