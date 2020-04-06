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Власти Мурманской области разрешили гулять с детьми и расширили список работающих предприятий
6.4.2020 01:03
Фото: csepel.info
Администрация Мурманской области разрешила местным жителям гулять с детьми при соблюдении правил безопасности, а также расширила перечень предприятий, которым позволяется работать в выходные дни.
Вместе с тем, особый ограничительный режим, объявленный в регионе из-за коронавируса, будет действовать вплоть до 30 апреля.
Жителям Мурманской области теперь разрешается выходить на улицу для прогулок с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, передает ТАСС. Власти подчеркивают, что это допускается при соблюдении правил безопасности из-за ситуации с коронавирусом.
Один из родителей либо законных представителей может погулять с ребенком или детьми на придомовой территории, соблюдая дистанцию - не приближаясь к другим людям на расстояние меньше метра.
Постановлением регионального правительства также был расширен список предприятий, которые получили возможность работать в выходные дни. В частности, речь идет о строительных и судоремонтных организациях, нотариальных конторах, автосервисах, ветклиниках, компаниях по добыче и переработке рыбы и СМИ.
Согласно последним официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на вечер 4 апреля в Мурманской области выявили пятнадцать случаев заражения. Один человек признан излечившимся, остальные пока остаются в больнице.
Ранее стало известно о решении властей Краснодарского края продлить карантинные ограничения вплоть до 12 апреля. Глава региональной администрации Вениамин Кондратьев призвал земляков и гостей Кубани набраться выносливости и терпения еще на семь суток. Потому что пока не существует никакого другого способа быть полностью уверенными в стабилизации эпидобстановки, указал губернатор.
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