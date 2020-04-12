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Голикова пояснила, когда будут видны результаты ограничений
12.4.2020 20:57
Фото: livejournal.com
Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему необходим срок самоизоляции до 30 апреля.
По ее словам, в ближайшие дни будет понятно, как отразились ограничения на темпах роста количества инфицированных новым коронавирусом.
Пока цифры растут, констатировала вице-премьер. Как пояснила Татьяна Голикова, необходимо выйти на плато по тему увеличения количества зараженных. Насколько это осуществимо, станет ясно уже в ближайшее время - 14-16 апреля, когда завершится первый двухнедельный цикл "социального разобщения".
Через несколько дней можно будет судить о том, выйдет ли Россия на плато либо в течение какого-то времени численность инфицированных продолжит нарастать. На эту тему Татьяна Голикова высказалась в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
По последним официальным данным, за минувшие сутки в различных регионах РФ впервые было зафиксировано более двух тысяч новых случаев заражения. Большинство из них - порядка 1,3 тыс. - в Москве. В российской столице на текущий момент коронавирусом больны более 10 тыс. человек. По всей стране выявлено свыше 15,7 тыс. заразившихся.
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