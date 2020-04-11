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В России за последние сутки коронавирусом заболели еще 2186 человек
12:48
Фото: vk.com
В общей сложности на территории страны было выявлено 15 770 заболевших, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Наибольшее количество зараженных в минувшие сутки зафиксировали в Москве - 1306.
В Подмосковье за последний день было зарегистрировано 278 случаев инфицирования, в Петербурге - 69, в Мурманской области - 61, в Нижегородской области - 42. Новые случаи зафиксированы в 52 регионах РФ.
На текущий момент, согласно официальным данным, в России скончались 130 человек с подтвержденным коронавирусом. 24 человека умерли за последние сутки, в том числе, 14 в Москве, еще 4 - в Московской области.
Общее количество поправившихся сейчас составляет почти 1,3 тыс. человек.
Ранее в оперативном штабе подтвердили, что пробка из автомобилей скорой помощи у клинического центра ФМБА в Химках появилсь из-за возросшего потока пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.
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