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Назван город с самым грязным воздухом в мире
12.4.2020 14:26
Фото: vipautotrans.com
Киев
Украинская столица оказалась первой в списке городов с наиболее загрязненным воздухом.
Рейтинг был размещен на портале IQ Air.
Показатели загрязнения воздуха в Киеве, по мнению экспертов, составляют 159 пунктов. В результате украинская столица опередила Ханой (Вьетнам) и Джакарту (Индонезия) с показателями соответственно 155 и 152 пункта.
В последнее время на качество воздуха в столице Украины оказали негативное влияние лесные пожары, продолжающиеся на территории Чернобыльской зоны.
По данным Госслужбы по ЧС Украины, борьба с очагами возгорания, которые сохраняются в зоне отчуждения, продолжается более недели, задействована авиация. Радиационный фон сохраняется в пределах нормы.
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