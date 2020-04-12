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Американских граждан эвакуируют с Украины
12.4.2020 13:13
Фото: smi2.net
Посольство Соединенных Штатов на Украине объявило о том, что организовало чартерный рейс для американских граждан, желающих покинуть страну и вернуться домой.
Самолет отправится в путь 15 апреля в 18:00 по московскому времени.
Граждане США и их родственники смогут покинуть Украину спецрейсом, который вылетит из киевского аэропорта "Борисполь" и совершит посадку в Dulles Airport американской столицы, уточняется в сообщении дипмиссии.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будут вводиться визовые санкции в отношении государств, не организующих или беспричинно затягивающих вывоз своих граждан из Соединенных Штатов в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса COVID-19.
Как указано в документе, руководство других государств таким образом создает "недопустимые риски для здоровья американцев".
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