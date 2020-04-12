ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вооруженных мужчин задержали в главном аэропорту Нидерландов
Вооруженных мужчин задержали в главном аэропорту Нидерландов
В Петербурге госпитализирована Татьяна Буланова
В Петербурге госпитализирована Татьяна Буланова
В Башкирии одну из крупнейших больниц закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
В Башкирии одну из крупнейших больниц закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавирусаВ Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавируса
В доме-интернате для престарелых под Смоленском у 86 человек заподозрили коронавирусВ доме-интернате для престарелых под Смоленском у 86 человек заподозрили коронавирус
В Мурманской области за сутки вдвое возросло количество зараженных COVID-19В Мурманской области за сутки вдвое возросло количество зараженных COVID-19
Ассанж дважды стал отцом, пока жил в посольстве ЭквадораАссанж дважды стал отцом, пока жил в посольстве Эквадора
Голикова пояснила, когда будут видны результаты ограниченийГоликова пояснила, когда будут видны результаты ограничений

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Американских граждан эвакуируют с Украины


12.4.2020 13:13
Американских граждан эвакуируют с УкраиныФото: smi2.net

Посольство Соединенных Штатов на Украине объявило о том, что организовало чартерный рейс для американских граждан, желающих покинуть страну и вернуться домой.

Самолет отправится в путь 15 апреля в 18:00 по московскому времени.

Граждане США и их родственники смогут покинуть Украину спецрейсом, который вылетит из киевского аэропорта "Борисполь" и совершит посадку в Dulles Airport американской столицы, уточняется в сообщении дипмиссии.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будут вводиться визовые санкции в отношении государств, не организующих или беспричинно затягивающих вывоз своих граждан из Соединенных Штатов в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса COVID-19.

Как указано в документе, руководство других государств таким образом создает "недопустимые риски для здоровья американцев".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В больницах Москвы скончались еще восемь пациентов с COVID-19В больницах Москвы скончались еще восемь пациентов с COVID-19
Под Курском две девушки пытались убить опекунов и их детейПод Курском две девушки пытались убить опекунов и их детей
В Испании от коронавируса умерла мать ГвардиолыВ Испании от коронавируса умерла мать Гвардиолы
АТОР: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсыАТОР: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
В колонии под Ангарском, где произошел бунт, горят три зданияВ колонии под Ангарском, где произошел бунт, горят три здания

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru