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Трамп подписал указ о введении санкций против стран, которые не вывозят своих граждан


11.4.2020 11:09
Трамп подписал указ о введении санкций против стран, которые не вывозят своих гражданФото: argumenti.ru

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будут вводиться визовые санкции в отношении государств, власти которых не вывозят своих граждан из Соединенных Штатов в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса COVID-19.

Как указано в документе, "недопустимые риски для здоровья американцев" могут быть вызваны по вине страны, отказывающихся или без достаточных оснований переносящих вывоз своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов.

В указе Трампа также отмечается, что министр внутренней безопасности уполномочен уведомлять главу Госдепа США о выявлении подобных нарушений. Госсекретарь в течение семи дней после получения соответствующего уведомления должен будет принять план о введении санкций, приступив к его реализации.

Действие документа рассчитано на период до конца текущего года.

По состоянию на 4 апреля желании возвратиться в Россию выразили свыше двух тысяч граждан РФ, которые на тот момент находились в США. Однако на вывозной рейс, который "Аэрофлот" отправил 8 апреля, попали лишь около семидесяти россиян, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на дипломатов.

Ранее Росавиация не разрешила вывозить россиян из Индии. Предполагалось, что "Уральские авиалинии" совершат четыре рейса, однако все они были отменены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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