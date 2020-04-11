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Оперштаб прокомментировал пробки из машин скорой помощи в Химках
11.4.2020 21:19
Фото: mk.ru
Пробка у клинического центра Федерального медико-биологического агентства в Химках образовалась из-за большого потока пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Как стало известно, в течение последних дней возрос поток заболевших COVID-19.
На текущий момент все стационары и станции скорой помощи российской столицы работают в усиленном режиме, пояснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Руководство медицинских учреждений Москвы в сложившейся обстановке делает все возможное, чтобы как можно оперативнее распределить поступающих пациентов по палатам.
Вместе с тем, из машин скорой помощи образовалась пробка в Химках, где находится клинический центр Федерального медико-биологического агентства.
В сообщении оперативного штаба подчеркивается, что все заболевшие будут помещены в стационар для оказания помощи. Помимо тринадцати городских стационаров инфицированных принимают на лечение частные больницы и федеральные станции.
По последним официальным данным, на 11 апреля в России было зарегистрировано 13 584 случаев заболевания COVID-19. Скончались свыше ста пациентов, в том числе, восемь - за минувшие сутки в Москве. Признаны вылечившимися 1050 человек.
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